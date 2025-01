A- A+

POLÍTICA Defesa de Bolsonaro critica publicidade de delação de Cid e fala em investigação "semissecreta" Advogados do ex-presidente afirmaram que vazamentos prejudicam direito a ampla defesa

A equipe de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o vazamento de parte da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente.

Em nota divulgada à imprensa, os advogados de Bolsonaro destacou que, apesar do que chamou de "vazamentos seletivos", a defesa não tem acesso à íntegra da colaboração.

"Investigações "semissecretas" — em que às defesas é dado acesso seletivo de informações, impedindo o contexto total dos elementos de prova —, são incompatíveis com o Estado Democrático de Direito, que nosso ordenamento busca preservar", afirmaram os advogados.

Neste domingo, o colunista Elio Gaspari revelou que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro detalhou em sua delação os grupos que atuavam no entorno de Bolsonaro após a derrota nas eleições presidenciais de 2022, parte deles envolvidos na tentativa de ruptura da ordem democrática.

Cid também relatou que Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, e Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro e deputado federal, integravam a ala mais radical do grupo mais próximo a Jair Bolsonaro.

No comunicado divulgado na tarde deste domingo afirmou que os vazamentos prejudicam o direito do ex-presidente à ampla defesa. O comunicado foi assinado pelos advogados Paulo Cunha Bueno, Daniel Tesser e Celso Vilardi.

Em novembro de 2024, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 39 pessoas pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.

De acordo com a PF, foi identificada uma "organização criminosa que atuou de forma coordenada, em 2022, na tentativa de manutenção do então presidente da República no poder."

