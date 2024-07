Defesa de Bolsonaro pede acesso a toda a delação de Mauro Cid

A- A+

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quarta-feira o acesso a toda a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente durante o seu mandato.

A solicitação foi feita ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no âmbito do processo que investiga a apropriação irregular de joias do acervo presidencial.

Neste caso, Bolsonaro, Cid e outras dez pessoas foram indiciadas pelos crimes de peculato (apropriação indevida de bens públicos), associação criminosa e lavagem de dinheiro. Informações dadas pelo ex-ajudante de ordens foram utilizadas no relatório da Polícia Federal (PF), que baseou o indiciamento e foi entregue a Moraes na última sexta-feira.

"Requer-se a irrestrita disponibilização dos autos principais e pertinentes apensos/anexos relativos ao acordo de colaboração premiada firmada pelo sr. Mauro Cesar Lourena Cid, bem como do registro audiovisual integral de todos os atos da referida colaboração premiada, inclusive das negociações e depoimentos prévios à celebração e homologação do acordo", diz a defesa.

