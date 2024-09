Eleições Paulista 2024: "Junior Matuto é um filme com final catastrófico", afirma Lívia Álvaro

A- A+

A candidata do Partido Progressistas (PP) à Prefeitura de Paulista, Lívia Álvaro, afirmou que não teve diálogo com Júnior Matuto (PSB), que disputa com ela a chefia do Executivo na cidade. Ela afirmou que não conversaria com alguém que já foi afastado por indícios de corrupção e que o oponente “envergonhou a cidade.”



“Júnior Matuto para mim é um filme policial com final catastrófico, é uma pessoa que eu não dialogo. Política é a arte do diálogo, sim, com certeza, mas eu não tenho como dialogar com uma pessoa que foi afastada por indícios de corrupção por duas vezes e envergonhou a minha cidade”, disparou a candidata.



Lívia Álvaro participou da sabatina realizada com os candidatos ao cargo de prefeito em Paulista pela Rádio Folha FM 96,7, que foi comandada pelo âncora Jota Batista e pela colunista de política da Folha de Pernambuco Betânia Santana com participação do cientista político Hely Ferreira.



Única mulher a encabeçar uma chapa majoritária na eleição deste ano na cidade, ela afirmou que não aceitou fazer parte de outros grupos políticos e que assumiu o protagonismo pelo cansaço da forma como a política tem sido feita na cidade. Lívia também expôs que houve tentativas de tirarem seu nome da disputa.



“Não tem como eu ser cereja do bolo não, quero ser o bolo, e para ser batido mesmo, porque bolo só cresce quando é batido. Uma mulher entrar no cenário político não é fácil, mas eu digo que a mulher precisa estar dentro do cenário político. Queiram ou não queiram, vão ter que me engolir, porque estou viva dentro desse jogo, tentaram me tirar diversas vezes”, enfatizou Lívia.

