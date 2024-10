E-Título congestionado: eleitores reclamam que não conseguem justificar o voto

A- A+

Usuários do e-Título, em menos de uma hora desde o início das eleições 2024, têm relatado dificuldades para conseguir justificar a ausência do voto, uma das principais funcionalidades do aplicativo.

Inicialmente, os eleitores que tentavam acessar o serviço, receberam uma mensagem de erro, e era pedido para acessar novamente em alguns minutos. Logo depois, veio a informação de que há congestionamento no app e foi formada uma fila virtual.

De acordo com o TSE, o aplicativo e-Título não apresenta instabilidade. Por causa do grande número de acessos, houve um congestionamento no aplicativo, que provocou uma fila virtual. O tribunal destacou que pode ser feita até as 17h.





