ELEIÇÕES 2024 Presidente do TRE-PE abre eleições pedindo "consciência e tranquilidade"; veja Em Pernambuco 7.152.871 eleitores estão aptos a participarem do pleito que vai definir os prefeitos

As eleições municipais pernambucanas foram abertas, na manhã deste domingo (6), com um pedido de consciência e tranquilidade aos eleitores do Estado por parte presidente do TRE-PE, o desembargador Cândido Saraiva.

Em Pernambuco 7.152.871 eleitores estão aptos a participarem do pleito que vai definir os prefeitos e vereadores dos 184 municípios.

“Desejo que todos votem, participem do processo eleitoral com consciência e tranquilidade, pois é a participação efetiva de todos que decide o rumo da sociedade e consolida a democracia”, salientou.

Segundo o presidente do TRE-PE, mais de 100 mil pessoas estão envolvidas nas eleições, entre desembargadores, juízes, procuradores, promotores, servidores e colaboradores, para assegurar que a votação aconteça sem maiores problemas.

“Trabalhamos intensamente ao longo dos últimos meses para garantir um processo eleitoral transparente e seguro. Contamos com a colaboração de todos”, afirmou o desembargador.

Este ano, os eleitores pernambucanos vão escolher 184 prefeitos e 2.149 vereadores. Concorrem às vagas 523 candidatos a prefeito, além de 15.002 mil candidatos a vereador.

A maioria dos municípios conhecerá seus prefeitos neste domingo (6). A exceção pode fica por conta de seis cidades que podem ter segundo turno por possuírem mais de 200 mil eleitores: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Olinda, Caruaru e Petrolina.

