INVESTIGAÇÃO Em áudio, Bolsonaro fala sobre desconfiança de "alguém estar gravando alguma coisa" Desconfiança foi dita em reunião no Palácio do Planalto em que foi discutida estratégias para blindar Flávio Bolsonaro na investigação da chamada "rachadinha".

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre a desconfiança de estar "sendo gravado" durante uma reunião no Palácio do Planalto em que foi discutida estratégias para blindar o seu filho 01, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), da investigação da chamada "rachadinha".

"E deixar bem claro, a gente nunca sabe se alguém tá gravando alguma coisa", disse Bolsonaro no áudio, cujo sigilo foi levantado nesta segunda-feira (15) pelo Supremo Tribunal Federal.

A gravação do encontro foi feita de forma clandestina pelo ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência e hoje deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), segundo a PF.



A reunião ocorreu no dia 25 de agosto de 2020 e foi citada no inquérito que apura um suposto esquema de espionagem ilegal montado na Abin para atuar em favor de Bolsonaro, seus filhos e aliados.

