GRAVAÇÃO Em áudio, Bolsonaro sugere falar com chefe da Receita e do Serpro sobre investigação da "Rachadinha" Áudio foi liberado por ministro do STF. Bolsonaro nega qualquer irregularidade

Em áudio de uma reunião com o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem (PL), no qual se discute o caso de "rachadinha" envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro sugere falar com o chefe da Receita, José Tostes, e o então chefe da Dataprev, Gustavo Canuto. O ex-presidente vem negando qualquer irregularidade.

— É o caso de conversar com o chefe da Receita — afirmou Bolsonaro.

A advogada Luciana Pires, então, afirma:

— Olha, em tese, com um clique você consegue saber se um funcionário da Receita [inaudível] esses acessos lá — disse.

A fala é um alerta de que a informação poderia ficar gravada no sistema.

Em seguida, o ex-ministro Augusto Heleno diz:

— Tentar alertar ele que ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar de gente de confiança dele. Se vazar [inaudível].

Veja a transcrição da conversa, segundo a PF

JAIR BOLSONARO: É o caso de conversar com o chefe da Receita. Ele tá pedindo é um favor.

LUCIANA PIRES (advogada): Não é favor não, presidente.

JAIR BOLSONARO: Ninguém tá pedindo favor aqui. [inaudível] é o caso conversar com o chefe da Receita. O Tostes.

LUCIANA PIRES: E não, não tem chance dele, sai disso aqui não, né [inaudível]?

JULIANA BIERRENBACH (advogada): Não.

JULIANA BIERRENBACH: Não, o Tostes não.

ALEXANDRE RAMAGEM: [inaudível] é o secretário da receita. É o zero dois, não é isso?

AUGUSTO HELENO Não. O zero um.

JAIR BOLSONARO: É o zero um dos caras. Era ministro meu e foi pra lá. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum conversar com ele. Vai ter problema nenhum conversar com o Canuto.

LUCIANA PIRES: Serpro?

LUCIANA PIRES: Então ótimo.

JAIR BOLSONARO: Eu caso conversar com o Canuto?

LUCIANA PIRES: Sim, sim.

LUCIANA PIRES: Com um clique.

LUCIANA PIRES: Olha, em tese, com um clique você consegue saber se um funcionário da Receita [inaudível] esses acessos lá.

AUGUSTO HELENO: Tentar alertar ele que, ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar de gente de confiança dele. Se vazar [inaudível].

JAIR BOLSONARO: Tá certo. E, deixar bem claro, a gente nunca sabe se alguém tá gravando alguma coisa. Que não estamos procurando favorecimento de ninguém.

O áudio

O ministro do STF Alexandre de Moraes retirou o sigilo do áudio da conversa entre Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem (PL-RJ) em que discutem uma estratégia sobre a defesa de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, junto com advogadas do senador.

O áudio foi apreendido no computador de Ramagem e diz respeito a uma gravação captada em uma reunião realizada no Palácio do Planalto, em 25 de agosto de 2020, segundo a Polícia Federal. O material tem 1 hora e oito minutos de duração.

Na ocasião, apontam os investigadores, foram discutidas supostas irregularidades cometidas por auditores da Receita Federal na elaboração de um relatório de inteligência fiscal que originou o inquérito contra Flávio Bolsonaro no caso das “rachadinhas”.

A existência da gravação veio à tona na última quinta-feira, quando uma nova fase da operação "Última Milha" foi realizada pela PF.

