Em conversa, Lula cumprimenta Biden por "magnânima decisão" de desistir de disputar a reeleição

A- A+

Em conversa por telefone nesta terça-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por desistir da campanha à reeleição. Lula e Biden também falaram sobre o processo eleitoral na Venezuela e temas bilaterais.

"O presidente brasileiro cumprimentou Biden pela ‘magnânima’ decisão quanto ao processo eleitoral americano e desejou sucesso para a democracia do país nas eleições presidenciais em novembro", informou a Presidência do Brasil em nota.

Na conversa de 30 minutos, Lula reiterou ao presidente dos Estados Unidos a necessidade de a Venezuela divulgar as atas das eleições dos último domingo. Biden concordou com a importância de liberar as atas.

Conforme mostrou O GLOBO, o telefonema ocorreu após um pedido feito pelo presidente americano. Essas atas são os dados desagregados por mesa de votação. O Itamaraty considera que isso é um "passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito".

Lula disse, em entrevista nesta terça, que, para "resolver a briga", é preciso que as autoridades locais apresentem as atas de votação. O presidente afirmou, porém, estar convencido que o processo é "normal".

"É normal que tenha uma briga. Como resolve essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com um recurso e vai esperar na Justiça o processo. E vai ter uma decisão, que a gente tem que acatar ", disse o presidente.

Após as eleições presidenciais realizadas no último domingo, o presidente Nicolás Maduro foi anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela vencedor do pleito e apto a exercer seu terceiro mandato, no período de 2025 a 2030.

Ele foi proclamado vitorioso, segundo o CNE, com 51,21% dos votos contra 44% de Edmundo González, o segundo colocado. O resultado foi questionado pela oposição, que cita fraude nas urnas.

O presidente brasileiro minimizou a crise no país vizinho e disse não ver "nada de grave" ou " de assustador" na situação.

Veja também

PRESIDENTE DO STF Barroso afirma que "decisões do Supremo" atrapalharam o 'enfrentamento à corrupção'