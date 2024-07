A- A+

ENTREVISTA Ex-prefeito Anderson Ferreira transfere para o pós-eleição decisão do PL sobre 2026. Confira Ex-prefeito Anderson Ferreira afirmou: "Queremos crescer, mas também levar a nossa mensagem a todos os cantos do Estado. Estamos construindo candidaturas competitivas, isso é o que importa"

O presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, disse, ontem, à Folha, que há um consenso interno de que o partido só fará um debate sobre o futuro em Pernambuco somente após as eleições municipais. Segundo o liberal, a sigla é a única que terá candidato nas principais cidades nas próximas eleições, e esta estratégia passa por consolidar o crescimento, mas sobretudo pensando em 2026, onde não tem dúvidas de que o grupo será protagonista novamente nos cenários nacional e estadual.

“Queremos crescer, mas também levar a nossa mensagem a todos os cantos do Estado. Estamos construindo candidaturas competitivas, isso é o que importa", celebrou. Anderson também destacou que o partido hoje tem expressivas lideranças como Gilson Machado, Mano Medeiros, Izabel Urquiza e Fernando Rodolfo, além de novos nomes que vêm se formando se formando, entre os quais Joel da Harpa, Alessandra Vieira e Lara Cavalcanti e muitos outros.

"Somos um partido plural, o que vai fazer com que sejamos cada dia mais fortes", destacou. Em relação ao Governo do Estado, Anderson preferiu não abrir uma frente com a governadora Raquel Lyra depois das demissões de aliados no primeiro escalão e no Detran.

“Nunca pedimos cargos. Fomos convocados a ajudar Pernambuco e nunca nos negamos a isso”. Sobre os quadros que o partido perdeu na estrutura estadual, Anderson classificou como uma questão natural. "As mudanças são sempre naturais e isso não nos preocupa. Vamos continuar ajudando Pernambuco, mesmo dentro de um ambiente plural no partido. Como já disse, após as eleições municipais, faremos uma discussão, alinhada com a nacional, sobre o futuro", concluiu.

