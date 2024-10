A- A+

ELEIÇÕES SP Filha de médico que assina laudo sobre Boulos diz que Marçal é "criminoso" e "mentiroso patológico" Carla Souza, filha de hematologista falecido em 2022, afirma que assinatura do pai foi falsificada

A filha do médico que assina o laudo divulgado por Pablo Marçal (PRTB) em que consta uso de drogas por Guilherme Boulos (PSOL) diz que o documento é "mais falso do que ele (Marçal)", e que o ex-coach é um "mentiroso patológico".

Moradora de Valinhos, no interior de São Paulo, Carla é uma das filhas do hematologista José Roberto de Souza, morto em 2022. O nome, registro médico e assinatura dele aparecem em laudo falso divulgado por Marçal nas redes sociais, nesta sexta-feira, em que insinua o uso de cocaína por Boulos.

— Ele só fala mentira, é um mentiroso patológico. Um criminoso, na verdade. Essa assinatura é mais falsa do que ele próprio — diz a filha de José Roberto, ao Globo. — Se alguém achava que o Bolsonaro era ruim, essa criatura abjeta é muito pior.

Diagnosticada há mais de 30 anos com esclerose múltipla, a analista de sistemas conta que foi acordada às 3h30 deste sábado com um oficial de justiça que pedia que ela conferisse se a assinatura do documento era verdadeira.

Acamada, ela não conseguiu receber o oficial, mas recebeu o documento depois e verificou que a assinatura do pai era falsificada. À colunista do Globo, Malu Gaspar, ela afirma que vai processar Marçal e o dono da clínica Mais Consultas, de onde teria o laudo. Segundo ela, seu pai atuava em Campinas e nunca atendeu em São Paulo.

Em uma publicação feita pelo Instagram, o ex-coach divulgou o encaminhamento médico de Boulos para uma emergência psiquiátrica, em 2021. O candidato do PSOL estaria “com um quadro de surto psicótico grave, em delírio persecutório e ideias homicidas". O registro também indica o ele havia feito uso de cocaína.

Uma ex-funcionária de José Roberto de Souza, ao Globo, também afirmou que não reconhece a assinatura que consta no papel. Iolanda Rodrigues trabalhou com o médico por 31 anos no Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Campinas (IHHC).

Neste sábado, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou que os vídeos em que Marçal divulga o documento falsificado sejam excluídos das redes sociais.



O juiz destaca a "falsidade do documento", além da proximidade do dono da Mais Consultas com Marçal.

A decisão foi dada em resposta a uma representação ao TRE da campanha de Guilherme Boulos. O caso está em investigação pela Polícia Federal (PF).

Veja também

ELEIÇÕES SP Bolsonaro vê laudo falso de Marçal contra Boulos como "mais uma presepada" de ex-coach