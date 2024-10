A- A+

ELEIÇÕES SP Atitude de Marçal ao divulgar laudo falso mostra "desespero de adversários", diz Boulos Candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo faz caminhada com o presidente Lula nesta manhã na Avenida Paulista

O candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos ( PSOL), afirmou nesta manhã, antes de caminhada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Avenida Paulista, que a atitude de Pablo Marçal (PRTB) ao divulgar um laudo cheio de incongruências para acusá-lo de ter sido internado por uso de cocaína mostra o “desespero dos nossos adversários”.

O psolista afirmou que além das questões legais, com pedidos de prisão de Marçal na justiça eleitoral e na criminal, a expectativa da campanha é que as provas que desmentem o documento sejam tão compartilhadas quanto a publicação do empresário.

— A farsa foi desmascarada em poucas horas. Agora, o que a gente espera é que a Justiça tome as medidas cabíveis. A gente já entrou na Justiça eleitoral, já entrou na justiça criminal. O que a gente espera também é que a verdade circule mais do que a mentira circule. Isso é muito importante nessa reta final — disse Boulos.

— Faltam poucas horas para que se inicie a votação. O que é fundamental é que a verdade prevaleça sobre a mentira, o que é fundamental é que esse ânimo que vocês estão vendo aqui na Avenida Paulista contagie e que as pessoas percebam que São Paulo merece muito mais do que tem hoje e não merece a mentira e o jogo baixo — completou.

Na noite desta sexta-feira o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) publicou um laudo falso que, dizia, era a prova de que o psolista havia feito o uso de cocaína e teria sido internado em uma clínica no Jabaquara. O documento é assinado por um médico que faleceu há dois anos.

O laudo é assinado pelo biomédico Luiz Teixeira da Silva Junior, dono da clínica Mais Consulta, responsável pelo laudo falso. Ele já foi condenado na Justiça no passado.



Em 2021, a 22ª Vara Federal de Porto Alegre o considerou culpado de tentar usar documentos falsos para obter o registro profissional de médico. Os dois aparecem juntos em fotos e vídeos nas redes sociais.

