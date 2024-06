Fundo eleitoral: PL e PT lideram recursos; veja distribuição

A- A+

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta segunda-feira os valores da distribuição do fundo eleitoral para as eleições municipais deste ano. O PL e o PT receberão os maiores repasses, por terem a maior bancada na Câmara dos Deputados.

No total, 29 partidos vão dividir R$ 4,9 bilhões, valor definido pelo Congresso no Orçamento deste ano e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Apesar de o governo ter proposto uma quantia bem menor, de R$ 900 milhões, Lula acabou mantendo o valor aprovado no Congresso, com apoio de parlamentares da base.





O fundo teve um salto de 145% entre uma eleição municipal e outra — em 2020, foi de R$ 2 bilhões. Caciques do PL e do PT — partidos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente Lula, e os maiores beneficiados, atuaram para reduzir resistências de outras siglas.

No ano passado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), chegou a criticar o valor, ao dizer que ele seria um "erro grave".

O maior repasse será para o PL, de R$ 886 milhões, o equivalente a 17% do total do fundo. Depois vem o PT, com R$ 619 milhões (12%) e o União Brasil, com R$ 536 milhões (10%).

O principal critério do fundo (83% dos recursos) é calculado a partir da bancada na Câmara, incluindo os eleitos no último pleito e os números após eventuais fusões e incorporações. Também há um percentual a partir da bancada do Senado (15%), e todas as legendas recebem 2%, ou R$ 3,4 milhões.

Confira a seguir quanto cada partido vai ganhar:

PL: R$ 886 milhões

PT: R$ 619 milhões

União Brasil: R$ 536 milhões

PSD: R$ 420 milhões

PP: R$ 417 milhões

MDB: 404 milhões

Republicanos: R$ 343 milhões

Podemos: R$ 236 milhões

PDT: R$ 173 milhões

PSDB: 147,9 milhões

PSB: R$ 147,6 milhões

PSOL: R$ 126 milhões

Solidariedade: R$ 88 milhões

Avante: R$ 72 milhões

PRD: R$ 71 milhões

Cidadania: R$ 60 milhões

PCdoB: 55 milhões

PV: R$ 45 milhões

Novo: R$ 37 milhões

Rede: R$ 35 milhões

Agir: R$ 3,4 milhões

DC: R$ 3,4 milhões

Mobiliza: R$ 3,4 milhões

PCB: R$ 3,4 milhões

PCO: R$ 3,4 milhões

PMB: R$ 3,4 milhões

PRTB: R$ 3,4 milhões

PSTU: R$ 3,4 milhões

UP: R$ 3,4 milhões

