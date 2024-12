Governo age para liberar emendas e evitar novo conflito durante votação de pacote fiscal

A- A+

Após ameaças do Congresso de travar a votação do pacote de ajuste fiscal, o governo decidiu encampar iniciativa do Congresso que, na visão de especialistas, representa um "drible" nas novas regras para liberação de emendas.



O apoio se deu após desconfianças de parlamentares de que o Palácio do Planalto estava atuando em conjunto com o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), para suspender o pagamento de recursos destinados aos seus redutos eleitorais.

Um ofício enviado pela Câmara na semana passada, assinada por 17 líderes partidiários, pede a liberação de R$ 4,2 bilhões de emendas de comissão, realocando parte das emenda. O documento, contudo, não passou pelo aval dos colegiados, etapa prevista nas novas regras aprovadas no mês passado pelo Congresso.

Após deputados do PSOL e do Novo avisarem que iriam ao STF para suspender novamente os pagamentos, a Casa Civil divulgou um parecer nesta terça-feira no qual diz entender não haver irregularidades na iniciativa da Câmara.



A avaliação da Secretaria de Assuntos Jurídicos (SAJ), órgão de assessoramento jurídico do governo, é que a regra que prevê aval das comissões só vale a partir de 2025.

O líder do PT na Câmara, Odair Cunha (PT-MG), afirma que o envio do documento foi feito após acordo dos líderes, incluindo os do governo.

— Houve um acordo de líderes — disse Cunha.

Três líderes que assinam o ofício afirmaram ao Globo, em caráter reservado, terem respaldado o pedido para liberar os recursos a pedido do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). De R$ 180 milhões que foram realocados, 40% dos valor foi destinado a Alagoas, reduto eleitoral do parlamentar.

Diante de ameaças do Congresso de travar a votação do pacote de ajustes fiscal, o governo montou no início do mês uma força-tarefa para tentar destravar o pagamento de emendas parlamentares.



A preocupação no Palácio do Planalto era a que o impasse perdurasse e impedisse a aprovação das medidas necessárias para adequar o Orçamento de 2025 antes da virada do ano.

Na semana passada, o governo já havia divulgado uma portaria para facilitar a liberação das de emendas e tentar apaziguar os ânimos do Congresso. O texto coloca caminhos para que os pagamentos possam ser liberados atendendo as decisões da Corte, como por exemplo, a exigência da apresentação de plano de trabalho para emendas Pix e a identificação de “padrinhos” para emendas de comissão e restos a pagar do orçamento secreto, modalidade extinta em 2022.

O primeiro projeto do pacote foi aprovado no plenário da Câmara nesta terça-feira e os demais estão previstos para serem votados hoje. Os textos ainda precisam passar pelo Senado.

