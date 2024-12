A- A+

RECURSOS Governo federal pede para Dino liberar pagamento de emendas destinadas à saúde AGU solicitou esclarecimento de decisões do ministro do STF que mantiveram bloqueio de recursos, mas com exceções

A Advocacia-Geral da União ( AGU) pediu para o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal ( STF), esclarecer se está permitida a continuidade de execução de todas as emendas de comissão que foram empenhadas até o dia 23 de dezembro, incluindo as indicações que constam em ofícios da Câmara e do Senado que foram considerados nulos por Dino.

A AGU solicita que sejam liberadas ao menos as emendas destinadas à saúde, para que o governo federal possa cumprir o piso mínimo de despesas na área.

O órgão do Executivo alegou que "há dúvida razoável" em relação à decisão de Dino de domingo, que apontou uma "nulidade insanável" do ofício assinado por líderes da Câmara, mas autorizou a continuidade de emendas que já tinham sido empenhadas antes de sua decisão que suspendeu o documento.

Em outra decisão, desta segunda, Dino também autorizou a continuidade de emendas do Senado empenhadas até o dia 23, mas determinou expressamente que estão excluídas as indicações feitas em um ofício de líderes da Casa.

Antes de apresentar o pedido ao STF, a AGU publicou mais cedo um parecer para orientar os órgãos do Poder Executivo sobre a aplicação da decisão. Nele, o órgão já havia apontado a "dúvida razoável" sobre se a determinação alcançava as emendas tratadas no ofício dos líderes.

Por isso, o órgão defendeu a "interpretação mais segura da decisão", sem a autorização para o empenho das verbas objeto do ofício, mesmo que anteriores a 23 de dezembro e ainda que destinadas à saúde.

