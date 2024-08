Incêndios: oposição tenta desgastar Governo convocando Marina Silva para depor na Câmara

A- A+

Em meio a uma grande suspeita de que os incêndios no Interior de São Paulo e Goiás são criminosos, já com indícios de gente ligada ao PCC envolvida, Brasília virou o principal centro da polêmica. A pauta já está no Congresso. A oposição na Câmara articula a convocação da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva.

A ida da ministra é uma forma de aumentar o desgaste do governo Lula diante da crise causada pelos incêndios, que deixaram cidades inteiras cobertas por uma nuvem de fumaça desde o final de semana. O requerimento para convocá-la foi assinado pelo deputado Kim Kataguiri (União-SP). A oposição decidiu apresentar o requerimento também na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC).

A expectativa é que seja votado em setembro, visto que as reuniões do colegiado foram canceladas nesta semana. No pedido de convocação, Kataguiri argumenta que a crise dos incêndios se arrasta desde o início do ano e precisa ser fiscalizada. Ele cita que, nos primeiros quatro meses do ano, os satélites registraram 17.182 queimadas em todo o País, valor 81% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.

“É de suma importância que esta Comissão fiscalize de maneira rigorosa a aplicação dos recursos destinados ao combate aos incêndios, garantindo que os investimentos estejam sendo utilizados de forma eficaz e transparente”, argumentou Kataguiri. Marina Silva anunciou, no último domingo, que a Polícia Federal investigará os incêndios que devastam o país nesta temporada.

O anúncio foi feito após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A Polícia Federal abriu dezenas de inquéritos para investigar a autoria de incêndios. Suspeitos de provocar fogo de maneira proposital foram presos em São Paulo e Goiás.

