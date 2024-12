João Campos anuncia Thiago Ângelo como novo secretário de Turismo do Recife

A- A+

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), anunciou nesta sexta-feira (27) Thiago Ângelo como o novo secretário de Turismo da capital pernambucana. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do gestor. Thiago, que ocupava o cargo de secretário executivo de Planejamento e Gestão do Turismo, sucede Antônio Coelho (União), que retorna ao mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Pernambuco.

Thiago Ângelo é publicitário por formação e possui experiência no setor público e em atividades ligadas ao turismo. Já exerceu cargos como gerente, diretor e vice-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper), além de coordenador da Fenearte. Também atuou em funções técnicas na Assembleia Legislativa de Pernambuco e na superintendência do Incra, onde trabalhou com regularização fundiária.

Entre as principais atribuições à frente da pasta, Thiago Ângelo terá o desafio de fortalecer a qualificação do capital humano por meio da Escola do Turismo do Recife e de formular políticas públicas que incentivem e impulsionem o setor turístico da cidade. Além disso, a pasta é responsável pelo gerenciamento do Parque Santana Ariano Suassuna e do Parque Urbano da Macaxeira.

“A qualificação do capital humano e a formulação de políticas que impulsionem o setor turístico estão no centro da nossa atuação. Thiago terá o importante papel de dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado e de ampliar as iniciativas voltadas ao desenvolvimento do turismo no Recife”, concluiu João Campos.

Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política do nosso Estado, clique aqui, cadastre-se e receba diariamente as atualizações do Blog da Folha no seu email.

Veja também

Recife João Campos anuncia vereadora Andreza Romero para liderar Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais