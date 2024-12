João Campos anuncia vereadora Andreza Romero para liderar Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais

A- A+

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), anunciou nesta sexta-feira (27) a nomeação da vereadora Andreza Romero (PSB) para comandar o recém-criado Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais. A decisão foi comunicada através das redes sociais do prefeito. Com a mudança, o primeiro suplente do PSB, Chico Kiko, assume o mandato na Câmara Municipal.

O Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais será responsável por dar continuidade às ações desenvolvidas pela antiga Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais, que implementou projetos como Adota Pet, Rastreia Pet, SOS Animal, o edital Meu Amigo Protetor e o CãoPaz.

João Campos destacou a atuação de Andreza Romero na causa animal ao longo de sua gestão:

Com mais de 10 anos de atuação na defesa dos direitos dos animais, Andreza Romero é advogada e membro da Comissão de Defesa Animal da OAB-PE. A parlamentar deixou a secretaria dos Direitos dos Animais em abril deste ano, para disputar as eleições de 2024, quando tornou-se a mulher mais votada da história da Câmara Municipal do Recife, conquistando seu segundo mandato como vereadora.

