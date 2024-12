Milu Megale segue à frente da Secretaria de Cultura de Recife após mudanças de João Campos

A- A+

"A Cultura do Recife seguirá o cami ho da valorização e crescimento". Estas foram as palavras do prefeito do Recife, João Campos (PSB), ao anunciar a permanência da publictária Milu Megale à frente da Secretaria de Cultura de Recife.

Nos últimos dias, o prefeito tema feito mudanças em suas secretarias e publicado em rede social. Mas a respeito da pasta de Cultura, Milu - que sucedeu a Ricardo Mello em julho deste ano - foi mantida.





"A publicitária, que tem vasta experiência em gestão pública nas áreas de Marketing, Turismo e Cultura, continuará na condução do time experiente que é responsável pelos nossos equipamentos culturais, festivais consagrados e pelas grandes festas do nosso calendário: o Carnaval e o São João", complementou João Campos em postagem no Instagram.

Antes, na Secretaria de Turismo

Milu Megale, antes de assumir a Cultura de Recife, esteve à frente da Secretaria de Turismo e Lazer do Estado, em 2022. Antes, foi diretora de Marketing da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).



Ainda no Governo do Estado, entre os anos de 2014 e 2017, atuou na Gerência Geral de Coordenação da Comunicação Institucional.



Em 2023, Milu atuou na função de Relações Institucionais da Azul Viagens.



