polícia federal "Desconheço essa nova joia" diz Bolsonaro após PF identificar novo item em investigação Delegado da corporação afirma que foi identificada nova negociação nos Estados Unidos durante investigação feita com o FBI

O ex-presidente Jair Bolsonaro(PL) comentou a declaração do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre a investigação que apurou a negociação de uma nova joia no caso envolvendo os presidentes recebidos em viagens oficiais. Bolsonaro disse "desconhecer" o novo item, e diz que "sequer chegou ao seu conhecimento" uma suposta negociação.

"Desconheço essa nova joia. Não sei nem o que é. Se teve algo nesse sentido (negociação), sequer chegou ao meu conhecimento. Sobre essa questão de presentes recebidos, havia muitas pessoas. Algumas informações me chegavam muito depois. E, por vezes, nem chegavam até mim" declarou o ex-presidente em entrevista ao portal Metrópoles.

Ontem, Andrei Rodrigues afirmou que o novo item foi identificado por investigadores durante buscas em lojas nos Estados Unidos. Em depoimento, Bolsonaro optou por ficar em silêncio.

Em maio, um agente e um delegado da PF estiveram no país em uma cooperação internacional do Federal Bureau of Investigation (FBI), o Departamento Federal de Investigação. Em cidades como Miami (Flórida), Wilson Grove (Pensilvânia) e Nova York (NY), os policiais conseguiram colher depoimentos de comerciantes, acessar imagens de câmeras de segurança e ainda obter documentos, como movimentações financeiras dos investigados.

Para o delegado Ricardo Andrade Saadi, diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (Dicor), a identificação dessa nova joia vendida pode ser um agravante na definição da pena em caso de eventual condenação dos envolvidos no esquema. São investigados crimes como peculato e organização criminosa.

De acordo com as investigações, auxiliares de Bolsonaro venderam ou tentaram comercializar ao menos quatro itens, sendo dois entregues pela Arábia Saudita e dois pelo Bahrein.

