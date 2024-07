A- A+

Livro Jornalista Marcelo Tognozzi lança livro no Recife A obra traz uma série de artigos sobre a manipulação ideológica e a polarização na política

O jornalista e articulista da Folha de Pernambuco Marcelo Tognozzi lança no Recife, no próximo dia 1º de agosto, na Livraria Jaqueira, no Paço Alfândega, o seu mais recente livro “Ninguém segura este monstro – Manipular, mentir & polarizar”.

A obra, lançada com sucesso em São Paulo, traz reflexões profundas sobre a manipulação ideológica e a polarização na política contemporânea em todo o mundo.

Artigos

O livro é uma coletânea de 100 artigos escritos por Marcelo Tognozzi nos últimos cinco anos. O autor aborda temas centrais da política brasileira e mundial, incluindo a ascensão de figuras políticas como Jair Bolsonaro e Lula no Brasil, a eleição de Javier Milei na Argentina, o governo Trump, a guerra na Ucrânia e o conflito entre Israel e o mundo árabe.

A publicação também examina as estratégias de manipulação de Steve Bannon, o marqueteiro da direita internacional. “Ninguém segura este monstro – Manipular, mentir & polarizar” já foi elogiado por sua análise crítica e perspicaz dos eventos que moldam o cenário político atual.

Lucidez

Nei Lima Figueiredo, jornalista e autor do prefácio, destaca a importância da obra em tempos de crescente desinformação e desprezo pela verdade: "Tognozzi proporciona lucidez e razão, brindando o leitor com o conhecimento necessário para entender a fase tormentosa pela qual passa a humanidade."

O nome da obra foi originado em um dos artigos que fala sobre Fake News – sobre as quais Tognozzi ressalta que elas devem ser combatidas não com censura, mas com educação. Ele explica que isso é o que já fazem alguns países, como a Espanha, onde o Ministério da Educação criou programas para educar jovens - e seus pais -, sobre o uso da internet e redes sociais.

Educação

”Fake News são um fenômeno que preocupa, sobretudo em países como o Brasil, onde ainda não há políticas ligadas à educação para o uso das ferramentas tecnológicas, redes sociais e Inteligência Artificial. As crianças precisam ser ensinadas sobre como atuar nas redes, sem ideologia. Mas os próprios professores não sabem como fazer isso”, destaca o jornalista e escritor.

Marcelo Tognozzi é um dos mais importantes analistas políticos do Brasil, com uma carreira que inclui posições de destaque em grandes veículos de imprensa e órgãos governamentais. Ele é pós-graduado em Marketing Político e Gestão de Campanhas Eleitorais pela The George Washington University e em Inteligência Econômica pela Universidade de Comillas, na Espanha.

Atualmente, Tognozzi é colunista do jornal digital Poder360, sócio-diretor da A+B Comunicação e RP Digitais e escreve semanalmente para a coluna opinião da Folha de Pernambuco.

Com experiência em novas mídias e marketing político digital, Tognozzi já participou de diversas campanhas eleitorais e desenvolveu projetos pioneiros de agências de notícias virtuais. Ele é autor de vários livros e e-books sobre marketing político e comunicação digital.

Serviço

Lançamento do livro “Ninguém segura este monstro – Manipular, mentir & polarizar"

Autor: Marcelo Tognozzi

Local: Livraria Jaqueira, Recife (PE) - Rua Madre Deus, 110 - Paço Alfândega – Bairro do Recife

Data: 1º de agosto de 2024 (quinta-feira)

