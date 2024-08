A- A+

Lançamento Jornalista Marcelo Tognozzi lança seu novo livro no Recife, nesta quinta (1) "Ninguém Segura Este Monstro Manipular, Mentir & Polarizar" teve noite de autógrafos, nesta quinta (1), na Livraria Jaqueira, no Paço Alfândega

O jornalista Marcelo Tognozzi, um dos mais destacados analistas de política na capital federal, lançou o seu novo livro “Ninguém Segura Este Monstro – Manipular, Mentir & Polarizar”, ontem (1), na Livraria Jaqueira, no Paço Alfândega, Bairro do Recife. O lançamento reuniu personalidades do mundo político e empresarial de Pernambuco.

O livro é uma coletânea de 100 artigos publicados entre 2018 e 2023 no site Poder 360º e também na Folha de Pernambuco e no Blog do Magno, que contam os bastidores da política brasileira e os caminhos para a polarização que divide o País, em textos reunidos que tratam de cenários e fatos políticos marcantes no Brasil e no mundo.

Presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, prestigiou o lançamento

Temas relevantes

Entre os assuntos abordados, as eleições de Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) no Brasil e de Javier Milei na Argentina, além de análises sobre o governo de Donald Trump nos Estados Unidos, a invasão da Ucrânia, o conflito entre Israel e os terroristas do Hamas, entre outros temas relevantes da política mundial.

“É uma compilação de artigos que mostram como a política foi se transformando com os seus confrontos e polarização nos últimos cinco anos. Eu escrevo desde quando estava morando fora do Brasil, na Espanha, e conto como estava a situação na Europa”, explicou Tognozzi.

O lançamento contou com a presença do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

“Marcelo Tognozzi é, sem nenhum favor, um dos maiores jornalistas que esse país já produziu. Um homem com uma longa jornada, uma longa estrada. Tem uma relação conosco e o nosso grupo e tem nos ajudado. Aqui tivemos uma presença numerosa de pernambucanos para reverenciar esse jornalista com ‘jota’ maiúsculo, que tem uma história de vida edificante que ilustra o jornalismo brasileiro”, disse Eduardo de Queiroz Monteiro.

Já o jornalista Magno Martins, também presente no evento, destacou a experiência e conhecimento de Tognozzi.

“Marcelo é um jornalista extremamente bem informado que conhece como ninguém a política nacional e até internacional. Ninguém avalia melhor conceitualmente as questões da política do que ele. Além disso, o traçado da escritura dele é muito poético. São textos saborosos de ler e ele é um jornalista bastante atualizado, com uma larga experiência na imprensa internacional”, destacou.

Presenças

Estiveram presentes no evento os diretores do jornal Paulo Pugliesi (Executivo), José Américo Góis (Operacional) e sua esposa Mary Clere Alencar Lopes, Mariana Costa (Administrativa), acompanhada pelo marido e diretor do Grupo EQM, Eduardo Cunha. Também marcaram presença no ato os diretores do Grupo EQM Leonardo Monteiro, Eduardo Moraes, Domingos Azevedo, Marcos Henrique, Silvio Rolim, Ricardo Chaves, o assessor especial da Presidência do Grupo EQM, Joni Ramos, gerentes e funcionários do Grupo, além da editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santosa.

A noite de autógrafos ainda foi prestigiada pelo decano da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o deputado estadual Antonio Moraes, e o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, e a presidente da Unimed Recife, Maria de Lourdes C. de Araújo (dra. Lourdinha).

Sobre o autor

Marcelo Tognozzi é jornalista com pós-graduação em Marketing Político e Gestão de Campanhas Eleitorais pela Graduate School of Political Management, da The George Washington University(EUA) e em Inteligência Econômica pela Universidade de Comillas na Espanha.

Trabalhou em grandes veículos de imprensa do País. É especialista em novas mídias e marketing político digital e atuou, com grande experiência, como consultor na área de Relações Institucionais.

Atualmente, Tognozzi é colunista do jornal digital Poder360, sócio-diretor da A+B Comunicação e RP Digitais e escreve, semanalmente, para a coluna opinião da Folha de Pernambuco.

