Em Nova York, Lula ataca Elon Musk durante evento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva atacou nesta terça-feira (24), durante evento em Nova York, o bilionário Elon Musk, dono do X, rede social que foi tirada do ar no Brasil por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao defender a regulação universal das plataformas digitais durante um encontro com outros chefes de Estado, Lula acusou Musk de não respeitar as constituições dos países.

— De repente você tem um cidadão que se transformou no mais rico do mundo que ousa desafiar as constituições dos países que não concordam com ele. Aonde nós vamos parar? Aonde a democracia vai se sustentar?

A declaração foi dada durante o evento “Em defesa da democracia: lutando contra extremismos”, realizado paralelamente à Assembleia Geral da ONU.

O X está com o funcionamento suspenso no Brasil desde o fim de agosto, por determinação de Moraes, que depois foi confirmada pela Primeira Turma do STF. A suspensão ocorreu devido ao descumprimento de ordens legais, como o bloqueio de perfis, e a falta de um representante legal no país.

