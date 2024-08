A- A+

BRASIL Lula diz que UE tem que 'se virar' com a França para assinar tratado com Mercosul Lula também afirmou que a França "certamente disputará" com o queijo mineiro e o vinho do Rio Grande do Sul, mas que já teria comunicado a União Europeia sobre os termos do Mercosul para o acordo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que o Mercosul está pronto para assinar o acordo com a União Europeia e que é preciso que o bloco "se vire" com a França para levar o tratado adiante.



No segundo semestre de 2023, quando ocupava a presidência semestral da UE, a Espanha insistiu em fechar o acordo, negociado durante mais de duas décadas. Naquele momento, as negociações avançaram consideravelmente, até que a onda de protestos dos agricultores europeus lançou um manto de incerteza sobre o pacto.

Lula também afirmou que a França "certamente disputará" com o queijo mineiro e o vinho do Rio Grande do Sul, mas que já teria comunicado a União Europeia sobre os termos do Mercosul para o acordo.





— Nós estamos prontos para firmar o acordo Mercosul x UE. Agora depende da UE porque nós aqui já decidimos o que queremos, e já comunicamos eles. A UE que se vire com a França que tem dificuldade com os produtos agrícolas brasileiros, certamente teria que disputar com nosso queijo de minas, nosso vinho do Rio Grande do Sul. Mas já liguei para von der Leyen dizendo para ela 'está pronto, nós do Mercosul estamos dispostos a assinar o acordo, é só vocês quererem que assinamos. Agora só depende deles, não depende de nós.

Recentemente, Lula afirmou que o acordo não dependia da França para ser fechado, embora o país seja um dos principais opositores ao entendimento por conta de protestos de produtores agrícolas.

