AMÉRICA DO SUL Lula liga para presidente eleito do Uruguai e confirma visita ao país Presidente brasileiro também mandou um 'abraço' para Mujica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou para o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, na manhã desta segunda-feira, para parabenizá-lo pela vitória no país vizinho.

"O presidente também mandou, por Orsi, um abraço ao ex-presidente Pepe Mujica", afirmou o Palácio do Planalto.

Lula comunicou que irá visitar o Uruguai no dia 6 de dezembro, para a cúpula do Mercosul, quando pretende se encontrar com o presidente eleito e o ex-presidente.

O esquerdista Yamandú Orsi, da opositora Frente Ampla, foi eleito presidente do Uruguai nas eleições deste domingo, marcando a volta do poder da esquerda no país após cinco anos.

Orsi foi declarado vitorioso com 94% das urnas apuradas, por volta das 22h30 (mesmo horário de Brasília), com 49,66% dos votos, contra 46,06% do candidato da coalizão de centro-direita, Álvaro Delgado — uma diferença de 3,6 pontos percentuais, na média do que indicavam as pesquisas eleitorais nas últimas semanas, e das projeções do boca de urna após a votação.

O presidente do Brasil parabenizou Orsi pela vitória no pleito. "Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito Yamandú Orsi, a Frente Ampla e meu amigo Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje", escreveu Lula no X.



"Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional", finalizou.

