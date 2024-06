A- A+

Barragens Lula: Vale está quietinha, mas sabe que tem que pagar pelas tragédias em Mariana e Brumadinho Presidente Lula anunciou, nesta sexta (28), uma série de investimentos do governo federal em Minas Gerais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, nesta sexta-feira, 28, a Vale pelos estragos em Brumadinho e Mariana. Disse que a empresa "está muito quietinha" e "sabe que tem que pagar" pelos danos causados.

"Quero visitar (o Vale do Rio Doce) para ver o estrago que a Vale fez em Brumadinho, em Mariana, e se vai recuperar. A Vale está muito quietinha, mas sabe que tem que pagar", afirmou o presidente.



Lula anunciou, nesta sexta, uma série de investimentos do governo federal em Minas Gerais. Participaram da cerimônia o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além de vários ministros, entre eles Alexandre Silveira (Minas e Energia), Margareth Menezes (Cultura), Camilo Santana (Educação), Jader Filho (Cidades) e Renan Filho (Transportes).

Veja também

Direitos Humanos Falta de recursos e de informações dificulta ação de Secretaria LGBT