Em evento de Lula, vice de Zema é vaiado e presidente faz intervenção: "Está porque foi convidado"

A- A+

O vice-governador de Minas Gerais, Professor Mateus Simões (Novo), representou o governador Romeu Zema (Novo) durante um evento do governo federal na manhã desta sexta-feira e, ao discursar, foi vaiado pelo público presente. O presidente Lula (PT) interveio e pediu compreensão dos presentes.

— Eu queria pedir a compreensão de vocês pelo seguinte. Quando eu vou num estado, faço questão de convidar as autoridades do estado, afinal de contas me elegeram presidente para mostrar civilidade. O vice-governador não está aqui porque quer, mas porque convidamos. Por isso, pode falar, vice-governador.

Mateus Simões, por sua vez, agradeceu o presidente e ressaltou que, apesar das divergências políticas, a gestão estadual precisa caminhar junto ao governo federal.

—Queria reafirmar em nome do governador que o senhor sempre vai encontrar diálogo —disse o vice. Zema não está presente porque cumpre agendas no Norte do estado.

Além de vaias, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fez críticas ao governador, referentes à dívida pública com a União Federal, hoje avaliada em mais de R$ 170 bilhões.

— Precisamos de um estado que valorize o servidor público, o professor, por isso, Tadeu (Martins Leite, presidente da ALMG), eu lhe parabenizo pela sua liderança e junto ao presidente Rodrigo por buscar uma solução para realmente resolver o problema da dívida de Minas Gerais.

Nesta sexta-feira, Lula cumpre agenda em Belo Horizonte, em solenidade que marca o anúncio de recursos federais para as áreas de energia e educação. São medidas como a assinatura do decreto do programa Luz para Todos integrado ao Minha Casa, Minha Vida, e o anúncio de dois institutos federais no estado.

Além de Lula e Simões, estão presentes o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD), o da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite (MDB), o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, a primeira-dama Janja, e os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Margareth Menezes (Cultura) e Camilo Santana (Educação), Jader Filho (Cidades), Renan Filho (Transportes).

Veja também

JUSTIÇA CNJ decide derrubar o afastamento de desembargadores que atuaram na Lava-Jato