Moraes determina que Uber e cartões de crédito prestem informações sobre aliado de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido feito pela defesa do ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL) Filipe Martins e autorizou uma série de diligências a fim de comprovar que não houve fuga para os Estados Unidos em 2022.

Após a solicitação da defesa de Martins, Moraes autorizou que sejam oficiadas a Uber, bancos, operadoras de cartões de crédito, assim como a companhia aérea Latam para comprovar que houve despesas dele aqui na época da suposta fuga.

Segundo Polícia Federal, Martins teria tentado fugir do país ao supostamente embarcar com Bolsonaro para Orlando, na Flórida, em dezembro de 2022.

"Enquanto a Procuradoria-Geral da República se calça num documento obtido pela Polícia Federal junto ao sítio eletrônico de um órgão do Governo norte-americano que confirma ter o investigado Felipe Martins entrado nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022, a defesa sustenta que ele não viajou para o exterior, ao revés, no dia seguinte esteve num voo de Brasília rumo a Curitiba", relata o ministro na decisão.