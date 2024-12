A- A+

BRASIL Morre Daine Dias, ex-esposa do homem-bomba que atacou o STF; ela incendiou a própria casa Ela estava internada desde o dia 18 de novembro na UTI após incendiar a própria residência em Rio do Sul

Morreu na madrugada desta terça-feira Daiane Dias, ex-mulher do homem-boba Francisco Wanderley Luiz, autor dos ataques explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ela estava internada desde o dia 18 de novembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Tereza Ramos, em Lages, após incendiar a própria residência em Rio do Sul.

O incêndio na residência foi registrado pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina no dia 17 de novembro. Conforme o Globo apurou, a casa pertencia a Francisco Luiz e o fogo foi provocado pela ex-mulher, Daiane Dias, 41, que continuou no local após o início do incêndio.





A Polícia apura agora as motivações, mas suspeita que ela enfrentava transtornos relacionados à saúde mental. Em nota, o delegado Bruno Reis, que conduz as investigações de autoria e responsabilidades do incêndio, diz que Daiane "adquiriu produto inflamável no amanhecer de hoje em um estabelecimento comercial da cidade".

"Em seguida se deslocou até sua residência, local dos fatos, e provocou o incêndio, tendo permanecido no interior do imóvel", diz o comunicado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ela apresentava "queimaduras de 1⁰, 2⁰ e 3⁰ graus em 100% do corpo. Foi atendida, estabilizada e conduzida ao pronto-socorro do hospital regional".

Explosões em Brasília

Francisco Wanderley Luiz, 59, foi responsável por detonar bombas na Praça dos Três Poderes e no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados na noite da última quarta-feira. Luiz jogou artefatos contra a sede do Supremo Tribunal Federal (STF). Após ser abordado por um vigilante, se deitou e colocou um explosivo na cabeça, que explodiu e o matou na hora.

Quase ao mesmo tempo, um carro explodiu a cerca de 500 metros dali, no estacionamento da Câmara, também provocado por Francisco, segundo apuração da Polícia Civil do Distrito Federal.

A Polícia Federal apura se Francisco agiu sozinho ou se outras pessoas sabiam ou mesmo apoiaram o seu plano. A corporação também investiga se há elo entre ele e grupos radicais com o objetivo de atentar contra o Estado democrático de Direito, além dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

