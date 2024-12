Não faço política criando expectativa; quem faz isso erra, diz Lira sobre seu futuro

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta quarta-feira, 4, que não faz política criando expectativas e que seu futuro na vida pública dependerá das oportunidades que receber do seu Estado, Alagoas. Ele participou do Fórum Jota - o Brasil em 10 anos, realizado em Brasília.

"No meu Estado, sou acostumado a ouvir o seguinte: se o Arthur não fizer aquilo, acabou; se o Arthur não perpassar aquilo ali, acabou; mas se não conseguir aquilo ali, acabou. Porque lá existe uma polarização ainda mais forte do que aqui. E a única maneira de vencer isso é você não criar nenhum tipo de expectativa, eu não faço política criando expectativa com nada, quem cria expectativa erra", disse.Lira antagoniza com a família Calheiros no cenário local - Renan Calheiros (MDB-AL) é senador há quatro mandatos, sendo eleito pela última vez em 2018. Os dois, portanto, poderiam concorrer diretamente a uma vaga no Senado a próxima eleição."O que vai ser em 2026 vai depender muito do que acontecer em 2025. Se eu tiver oportunidade de o meu Estado poder dizer não, eu acho que o Arthur seria importante agora no Senado, eu irei. Se não, boto aí outro nome à prova e a gente vai para as discussões", disse.