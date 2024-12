A- A+

Encontro Nunes e Bolsonaro se reúnem pela primeira vez após vitória do prefeito nas eleições Encontro ocorreu na casa de Fabio Wajngarten, em São Paulo, e teve debate com representantes do varejo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), realizaram seu primeiro encontro após as eleições municipais. Dessa vez sem a presença de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que está em Brasília, o prefeito e o ex-presidente se reuniram na casa de Fabio Wajngarten, em São Paulo, onde discutiram macroeconomia e as perspectivas para o futuro, segundo o anfitrião. A reunião ocorreu poucos dias após Nunes se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília.

— O Fabio convidou várias pessoas do mercado financeiro e também me convidou. Não foi um almoço exclusivo entre eu e o Presidente Bolsonaro, foi com várias pessoas — disse Nunes ao Globo.

Também esteve no almoço o ex-ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida , e o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Também esteve presente o dono da Riachuelo, Flávio Rocha. Wajngarten relata um encontro “muito bom” e diz que enquanto Bolsonaro focou em questões macro, Nunes defendeu a aliança de direita com o centro, tendo em vista sua reeleição.

— Foi só para foto — disse Wajngarten sobre o encontro do prefeito com Lula, na última sexta-feira, quando o presidente anunciou um empréstimo bilionário do BNDES à capital paulista. Já na reunião com Bolsonaro, Nunes discutiu com representantes do varejo "o desastre econômico da política federal", segundo Wajngarten.

Não foi discutida, segundo Wajngarten, nenhuma questão relacionada a indicações para o secretariado do prefeito. Nunes tem dito que vai ser reunir para montar o primeiro escalão em dezembro.

Durante as eleições, Bolsonaro não deu apoio firme a Nunes, apesar de ter indicado o vice da chapa, nem escondeu a preferência por um nome de sua proximidade para disputar o cargo, como o ex-ministro de Meio Ambiente Ricardo Salles. Sem conseguir o aval para lançar um nome independente, Bolsonaro fez acenos a Nunes, mas nunca colocou os “dois pés na balsa” após ver uma resistência do prefeito em abraçar suas bandeiras.

Quando Pablo Marçal (PRTB) surgiu na disputa, Bolsonaro realizou encontros e fez elogios ao influenciador. Aliados diziam que ele preferia apoiar o empresário, mas foi dirimido da ideia por Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, quanto por Tarcísio, que decidiu apadrinhar o prefeito.

