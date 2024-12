A- A+

BRASIL Todas as provas indicam que Bolsonaro sabia da trama golpista, diz chefe da Polícia Federal Andrei Rodrigues afirmou que ainda há diligências em curso no âmbito do inquérito que indiciou o ex-presidente e outras 36 pessoas

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta quarta-feira que todos as provas levantadas na investigação apontam que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sabia do plano de golpe para mantê-lo no poder e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

– Todos os elementos de prova indicam que sim, o ex-presidente sabia da trama golpista por isso, isso e isso. Depoimento, troca de mensagens. É uma investigação muito responsável. Não são 'vozes da minha cabeça'. Tudo que está posto ali tem sustentação fática – disse o diretor-geral, em conversa com jornalistas no Instituto Nacional de Criminalística (INC) da PF, em Brasília.

No encontro, o delegado foi questionado sobre "lacunas" que ainda estão abertas no inquérito sobre o plano golpista, como a identidade de cinco os militares que participaram do plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e a possibilidade de um quarto alvo chamado de "Juca".

Mesmo após a conclusão do relatório de 884 páginas, o diretor-geral afirmou que ainda há diligências em curso no inquérito e é possível que sejam enviados complementos ao Supremo Tribunal Federal (STF).

– Houve apreensão de mais mídias [na operação Contragolpe] e houve também uma determinação recente do ministro relator [Alexandre de Moraes] para que se faça oitiva de determinadas pessoas. Então isso segue em trâmite – disse o diretor-geral.

Nesta quinta-feira, a PF irá ouvir novamente o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fechou um acordo de delação premiada com a corporação. Segundo Andrei, a oitiva ocorrerá por determinação de Moraes, que validou o acordo com o militar em 21 de novembro.

O diretor-geral esclareceu que a PF não pediu a rescisão do acordo de Cid, mas fez um relatório apontando possíveis omissões e contradições nos depoimentos dele. É sobre esses pontos que o tenente-coronel será questionado no interrogatório desta quinta.

