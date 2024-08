A- A+

Em meio às comemorações do Dia da Advocacia, em 11 de agosto, a OAB-PE divulgou números que apontam para o fortalecimento e valorização da classe no Estado. Desde 2022 até então, já são mais de 70 inaugurações em todas as regiões de Pernambuco. Novas Salas da Advocacia, parlatórios, sedes de Subseções, reformas, e outros equipamentos.

O presidente da instituição, Fernando Ribeiro Lins, destaca a importância dos avanços. “Com essas iniciativas, estamos fortalecendo a advocacia pernambucana e garantindo que os advogados e as advogadas tenham as ferramentas necessárias para exercer a profissão de forma digna”, afirma.

As ações aprovadas pela OAB-PE ao longo da atual gestão abrangem diversas áreas, como a valorização da mulher advogada, a promoção da igualdade racial na advocacia e a defesa dos honorários profissionais.

“O Plano de Valorização da Mulher Advogada, por exemplo, prevê uma série de medidas para garantir a igualdade de gênero e o bem-estar das advogadas pernambucanas, como a criação de espaços de apoio e a efetivação de políticas de combate à violência de gênero”, destaca Ingrid Zanella, vice-presidete da OAB-PE.

Já o Plano Estadual de Valorização da Advocacia Negra tem como objetivo combater o racismo institucional e promover a inclusão de advogadas e advogados negros na instituição. Entre as medidas está a criação de comissões de igualdade racial nas subseções da OAB-PE e a promoção de ações afirmativas para aumentar a representatividade em cargos de liderança.

INTERIOR

Fernando Ribeiro Lins chama à atenção para a importância da valorização da advocacia no interior do estado, ressaltando que ela enfrenta desafios próprios e possui realidades distintas que precisam ser respeitadas.

“A advocacia no interior de Pernambuco tem suas particularidades e demandas específicas. É fundamental entender e respeitar essas necessidades para oferecer o suporte adequado” afirmou.

Na atual gestão, a OAB-PE criou novas quatro Subseções: São Lourenço da Mata/Camaragibe, Gravatá, Ouricuri e São José do Egito. Também no interior foram entregues novas sedes para Santa Cruz do Capibaribe, Cabo de Santo Agostinho, São José do Egito, Carpina, Gravatá, Ouricuri e Salgueiro. E até o fim do ano serão entregues as sedes em São Lourenço da Mata, Olinda e Serra Talhada. Em Arcoverde, os trabalhos para a nova casa da advocacia estão encaminhados no sentido de garantir que o prédio seja instalado em breve.

SUPORTE

Uma das frentes de trabalho da Ordem é a oferta de suporte contínuo e abrangente aos mais de 40 mil advogados e advogadas do Estado. O Coworking Professor Octávio Lobo, em Boa Viagem, oferece 100 estações de trabalho e se consagra como o maior da advocacia no Brasil.

“Esse equipamento, utilizado diariamente pelos profissionais da região metropolitana e também do interior que estão na capital, é exemplo do nosso compromisso em oferecer uma infraestrutura de excelência para o exercício da advocacia”, enfatiza o presidente.

O coworking facilita o trabalho e promove a colaboração e a troca de experiências entre advogados e advogadas de diferentes regiões, contribuindo para o fortalecimento da comunidade jurídica em Pernambuco.

A OAB-PE também lançou o Banco de Talentos, uma iniciativa inovadora que vem se revelando um grande sucesso. O programa oferece vagas de emprego e suporte para toda a advocacia, com um enfoque especial nos profissionais mais jovens que estão iniciando suas carreiras.

“O Banco de Talentos é uma ferramenta essencial para a inserção dos advogados e advogadas no mercado de trabalho, fortalecendo a rede de profissionais e criando um ambiente propício para o desenvolvimento de carreiras”, destaca Lins. A plataforma já está sendo levada para todo o País, com dez estados utilizando o sistema desenvolvido pela OAB-PE.

Veja também

VENEZUELA Venezuela vira cobrança a candidatos de esquerda após nota do PT favorável a Maduro