VOTAÇÃO NO RIO DE JANEIRO Paes e Ramagem votam no Rio Candidato do PL foi acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro e atual prefeito estava com a família

Dois candidatos à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro já votaram neste 1° turno das eleições. Candidato à reeleição, Eduardo Paes estava acompanhado da esposa Cristine Paes, dos filhos e do vice Eduardo Cavaliere (PSD). Já Alexandre Ramagem votou na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital, e chegou acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado e correligionário.

Embora as pesquisas apontem a vitória do adversário Eduardo Paes (PSD) ainda neste domingo e um alto nível de rejeição de Ramagem entre os eleitores, o candidato disse estar confiante na corrida pelo segundo turno.

— Estamos na expectativa de chegar bem ao segundo turno e virar a eleição — afirmou ao GLOBO. – A pesquisa (Atlas) nos mostra com viés de alta, crescendo, e o atual prefeito do Rio de Janeiro descendo. No Brasil inteiro, o PL está fazendo vários candidatos no segundo turno. Uma grande força chegando aí para as prefeituras, principalmente as capitais.

Já Eduardo Paes, ao ser questionado sobre a expectativa em relação ao resultado de hoje, afirmou que está animado e acredita na vitória no primeiro turno.

— Estou muito feliz, muito animado e otimista. Tenho certeza que hoje a gente pode encerrar essa votação para que a politicagem não atrapalhe o nosso esforço de continuar governando o Rio — afirmou.

O candidato ainda destacou que pretende aproveitar o dia com a família e mais tarde, às 17h, irá acompanhar a apuração dos votos na Gávea Pequena, residência oficial da prefeitura.

