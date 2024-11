A- A+

Bolsonaro PF indicia quatro ex-ministros de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado: veja a lista Polícia concluiu investigação que apurou a existência de uma organização que teria atuado para manter o ex-presidente Bolsonaro no poder após a derrota de 2022

A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira quatro ex-ministros do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de direito e organização criminosa.

Os ex-ministros Braga Netto (Casa Civil e Defesa), Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), coronel Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) foram indicados junto com Bolsonaro e outros 32 nomes, a maioria militares.

"As provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais realizadas ao longo de quase dois anos, com base em quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pelo poder Judiciário", disse a PF em nota.

O general Mario Fernandes, que chegou a assumir como ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência, também foi indiciado. Ele foi preso na última terça-feira em operação da Polícia Federal.

A PF aponta a atuação de cinco núcleos:

Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral;

Núcleo Responsável por Incitar Militares à Aderirem ao Golpe de Estado;

Núcleo Jurídico;

Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas;

Núcleo de Inteligência Paralela;

Núcleo Operacional para Cumprimento de Medidas Coercitivas

