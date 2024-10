PGR pede que investigações sobre supostas vendas de sentenças fiquem concentradas no STF

A- A+

A Procuradoria-Geral da República ( PGR) pediu que todas as investigações sobre possíveis venda de sentenças, envolvendo a suposta participação do empresário Andreson de Oliveira Gonçalves, sejam conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal ( STF).



O pedido foi apresentado para o ministro Cristiano Zanin, do STF. A solicitação, que tramita em sigilo, foi revelada pelo site Migalhas e confirmada pelo Globo.

Zanin já é o relator de uma investigação sobre um suposto esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça ( STJ). Uma outra apuração, que tramita no STJ sob relatoria do ministro Francisco Falcão, afastou cinco desembargadores no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS). Gonçalves é citado nos dois casos.

As suspeitas envolvendo o STJ foram levadas ao STF por envolverem suspeita com autoridade que tem foro na Corte — no caso, um ministro do próprio STJ. Já o foro de desembargadores de tribunais de justiça é no STJ, mas as investigações podem ser reunidas caso seja reconhecida uma conexão.

Também há investigações no âmbito administrativo nos dois casos. O STJ afastou um segundo servidor suspeito de irregularidades e instaurou um procedimento administrativo disciplinar.



Já o Conselho Nacional de Justiça ( CNJ) solicitou, na quarta-feira, o compartilhamento das provas da investigação sobre o TJ-MS, também com o objetivo de abrir um procedimento disciplinar.

