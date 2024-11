Polícia prende suspeito de matar pessoas em situação de rua em várias cidades da França

A- A+

Um homem suspeito de ter matado quatro pessoas em situação de rua na França e de ter ferido gravemente outra nos Países Baixos foi detido, indicaram fontes policiais francesas nesta quarta-feira.

O homem, que durante a prisão se apresentou como um camaronês de 32 anos com ordem de expulsão do território francês, foi detido na noite de terça-feira em um trem nas proximidades de Toulon, no sul do país.

Ele é suspeito de ter matado uma pessoa em situação de rua de nacionalidade moldava ao golpeá-la com um bloco de concreto na segunda-feira em Lyon, no sudeste da França, segundo fontes policiais.

Também é suspeito de ter cometido homicídios “com o mesmo modus operandi” em Evry, perto de Paris, em Dijon (leste) e em Estrasburgo (nordeste), além de uma tentativa de assassinato na cidade holandesa de Roterdã.

De acordo com outra fonte policial, o detido atacava exclusivamente pessoas em situação de rua, e os crimes pelos quais foi preso foram cometidos nas últimas semanas.

A pessoa em situação de rua de nacionalidade moldava foi encontrada morta na manhã de segunda-feira em Lyon, com uma grande ferida na cabeça e um bloco de concreto ensanguentado ao seu lado.

Uma câmera de vigilância gravou um homem golpeando-a na cabeça. Uma investigação por homicídio foi aberta.

Estão sendo realizados exames, principalmente de DNA, para determinar se o detido é realmente o autor desses crimes, segundo uma fonte judicial.

As forças de segurança francesas cooperaram com as de Roterdã, onde uma pessoa em situação de rua foi violentamente agredida na madrugada de 5 de novembro.

Após a detenção em Toulon, a polícia holandesa informou que está investigando “para saber se se trata do suspeito relacionado ao ataque em Roterdã”. “Por enquanto, não podemos confirmar”, declarou a porta-voz Janine Tuinfort à AFP.

