TECNOLOGIA Famílias na França vão à Justiça contra o TikTok após suicídios de crianças Ação alega que 'design deliberadamente viciante' do aplicativo prejudica saúde mental dos jovens

O TikTok foi processado por um grupo de sete famílias francesas que culpa a rede social por prejudicar a saúde mental de seus filhos, levando dois deles ao suicídio. As famílias, agrupadas na associação Algos Victima, entraram com a ação em um tribunal em Créteil, a sudeste de Paris, de acordo com um comunicado da advogada Laure Boutron-Marmion.

''A responsabilidade do TikTok deve ser reconhecida pelos juízes franceses ", disse a advogada, que apontou apontou para o “design deliberadamente viciante” do aplicativo e para um “algoritmo falho” na regulação e moderação de conteúdos que promovem automutilação, suicídio e distúrbios alimentares, tornando essas práticas “triviais”.

Um representante do TikTok na França não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.

No Brasil, o governo determinou nesta segunda-feira que o TikTok implemente mudanças para corrigir irregularidades no tratamento de dados de crianças e adolescentes. O processo pode levar a sanções contra a plataforma chinesa.

A ação judicial na França se soma a uma série de processos nos Estados Unidos, em meio a crescentes preocupações sobre os efeitos do aplicativo nas crianças e jovens.

Pertencente à gigante chinesa de internet ByteDance, o TikTok é visto por vários estudos como viciante e capaz de empurrar conteúdo potencialmente nocivo para usuários vulneráveis.

O aplicativo também enfrenta uma possível proibição nos EUA a partir de 2025, diante de alegações de risco à segurança nacional pelo fato de o aplicativo ser de propriedade chinesa.

