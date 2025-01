Posse de Trump: veja horário e saiba quem vai se apresentar na cerimônia

A- A+

O presidente eleito Donald Trump será empossado nesta segunda-feira (20) e retorna à Casa Branca depois de quatro anos de mandato do democrata Joe Biden.



A programação desta segunda está prevista para iniciar às 9h (horário de Brasília). As apresentações musicais estão programadas para começar às 11h30. O juramento será às 14h.



Trump 2025

Diferentemente do tom pesado que tomou conta da sua primeira posse há oito anos, marcada por protestos, alguns violentos, a cerimônia deste ano dá sinais de que será mais animada. As festividades começaram no fim de semana e se encerram na manhã de terça-feira, um dia após a posse, com um serviço de oração na Catedral Nacional de Washington.

A equipe de Trump divulgou uma programação de quatro dias, que conta com eventos em seu campo de golfe em Sterling, na Virgínia, onde ocorrerá um show de fogos de artifício.

"As comemorações da posse de 2025 refletirão o retorno histórico do presidente eleito Trump à Casa Branca e o voto decisivo do povo americano para Tornar os Estados Unidos Grandes Novamente", afirmou Steve Witkoff e Kelly Loeffler, co-presidentes do comitê de posse Trump e de seu vice, J.D. Vance, em um comunicado citado pela imprensa americana.

A cerimônia de posse de Trump em 2017 contou com a apresentação do The Rockettes, famoso e emblemático grupo de elite de dançarinos, um famoso coral mórmon, e a ex-participante do programa americano "America's Got Talent" (2006) Jackie Evancho, que cantou o hino nacional.





Veja abaixo quem irá se apresentar na posse de Trump:

Carrie Underwood

Famosa cantora country, Carrie Underwood também anunciou ter aceitado um convite para se apresentar durante a posse de Trump. A cantora está programada para apresentar “America The Beautiful”, de acordo com a programação divulgada pela equipe de Trump.





Carrie Underwood é convidada para cantar na posse de Trump — Foto: Reprodução/Instagram

"Amo nosso país e estou honrada por ter sido convidada para cantar na posse e ser uma pequena parte desse evento histórico", disse Underwood em um comunicado, acrescentando: "Tenho a humildade de atender ao chamado em um momento em que todos nós devemos nos unir em um espírito de unidade e olhar para o futuro.”

Christopher Macchio

O cantor de ópera, Christopher Macchio também se apresentará no dia da posse, informou o Washington Post. Ele ficará responsável por cantar o hino nacional e a canção "O, America!", do grupo musical Cetic Woman.





O cantor Christopher Macchio durante comício eleitoral de Donald Trump e homenagem à vítima do ataque à vida de Trump, em julho — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Macchio se apresendou durante o show de fogos de artifício, programado para sábado, no clube de golfe de Trump. Ele também é esperado para o evento pós-posse, na terça-feira, durante o serviço de oração em Washington.

O cantor já foi participou de diversos eventos de Trump, incluindo um comício eleitoral em Butler, na Pensilvânia, no mês de outubro. Três meses antes, o candidato republicano foi alvo de uma tentativa de assassinato no local. Trump levou um tiro na orelha e foi retirado às pressas do palco por agentes do Serviço Secreto. Um apoiador morreu.

Lee Greenwood

O cantor country Lee Greenwood cantará enquanto Trump caminha para fazer o seu juramento, segundo a equipe de Trump, citada pela AP.

É de Greenwood a música "Deus abençoe os Estados Unidos", que costumava tocar em alguns comícios e eventos do magnata, e inspirou o lançamento em março passado da "Bíblia Deus abençoe os EUA". Trump foi garoto-propaganda do livro, lançado por US$ 59,99 (R$ 360 na cotação atual).

Apesar de ter o republicano como garoto-propaganda, o site em que a bíblia foi comercializada afirma que o livro "não é político e não tem nada a ver com nenhuma campanha política", e que nenhum valor das vendas seria destinado à campanha de Trump.

