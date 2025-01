A- A+

Maranhão Prefeita de cidade do interior do Maranhão troca festa de carnaval por festival de música gospel Para compensar, Flavinha Cunha organizou pré-carnaval com gastos de R$ 850 mil e shows de Chiclete com Banana e Solange Almeida

A nova prefeita da cidade de Zé Doca Flavinha Cunha (PL-MA), cidade do interior do Maranhão, optou por trocar a tradicional festa de carnaval da cidade por um festival de música gospel.

O anúncio da mudança foi feito em suas redes sociais, em um vídeo onde ela a gestora municipal que tomou posso em janeiro aparece ao lado do deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL-MA). Ao todo, a prefeitura vai desembolsar R$ 605 mil com os shows religiosos.

— Serão quatro dias de muito louvor e adoração a Deus — garantiu Flavinha Cunha, no vídeo que anuncia o festival gospel.

Entre as atrações estão Maria Marçal, a cantora gospel de 15 anos, que vai receber um cachê de R$ 210 mil, e a Banda Morada, contratada por R$ 170 mil. Também vão se apresentar na festividade o grupo infantil '3 Palavrinhas', que recebeu R$ 75 mil, e o cantor Kleber Machado, com o cachê de R$ 60 mil, mas para cantar em todos os dias do festival, que será do dia 1 a 4 de março.

Pré-carnaval de R$ 850 mil

Para compensar, a prefeitura organizou um evento de pré-carnaval nos dias 21, 22 e 23 de janeiro só com atrações populares da época. Os cachês dos shows somados chegam a R$ 850 mil.

Entre as atrações estão Solange Almeida, que vai receber R$ 250 mil, Chiclete com Banana, com cachê de R$ 300 mil e a dupla Iguinho & Lulinha, também contratada por R$ 600 mil.

