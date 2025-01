PL reafirma apoio a Carla Zambelli e diz que ela tem suporte da sigla para reverter cassação

O Partido Liberal (PL) saiu em defesa nesta sexta-feira, 31, da deputada federal Carla Zambelli (PL), cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) por uso indevido dos meios de comunicação e prática de abuso de poder político nas eleições de 2022.

Em nota divulgada nas redes sociais, o PL reafirmou "total apoio à deputada" e disse que colocou à disposição da parlamentar "todo o suporte necessário para que ela possa reverter essa decisão e continuar exercendo seu papel na vida pública".

"Confiamos no trabalho e na trajetória da parlamentar, que sempre defendeu com coragem e dedicação os valores que representamos. Sabemos que ela seguirá firme na luta pelo Brasil e pelo povo que a elegeu. Reafirmamos nosso total apoio à deputada, colocando à disposição todo o suporte necessário para que ela possa reverter essa decisão e continuar exercendo seu papel na vida pública. Seguiremos firmes na defesa da democracia e da liberdade de expressão, pilares inegociáveis do Partido Liberal", afirmou o PL na nota.