Câmara dos Deputados Presidente do Conselho de Ética ironiza briga entre Nikolas e Janones "Não podemos permitir que essa Câmara legislativa se torne um ringue", afirmou o deputado Leur Lomanto Júnior (União-BA)

Após confusão com troca de xingamentos e empurrões entre os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e André Janones (Avante-MG), o presidente do Conselho de Ética da Câmara, Leur Lomanto Júnior (União-BA) repreendeu as brigas entre parlamentares e ironizou “se quiser trocar tapa, vá ao octógono”.

As declarações foram dadas durante a sessão do Conselho nesta quarta-feira. Lomanto Júnior disse que cabe aos parlamentares evitar que as discussões entre deputados se tornem brigas físicas.

— Não podemos permitir que essa Câmara legislativa se torne um ringue. Se algum parlamentar quiser trocar murro, trocar tapa, aqui não é o lugar. Que ele chame o deputado para algum octógono ou tatame. Vou até sugerir isso, eu vejo tanto deputado atrás de rede social, de like, é só fazer um grande anúncio que daqui a 30 dias teremos um duelo entre o deputado A e o deputado B e lá eles se matam — ironizou o presidente do Conselho.

O Conselho responsável por punir quebra de decoro de deputados foi palco de confusão na última quarta-feira, durante sessão que analisava o processo de cassação de André Janones.

Após o encerramento da sessão, deputados da oposição cercaram Janones. A ação foi o estopim da confusão entre os parlamentares. O deputado foi escoltado para fora da sessão pela polícia legislativa, mas a briga continuou nos corredores da Câmara.

Em reação ao episódio, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) apresentou uma proposta para tentar coibir brigas entre deputados da Casa. Lira propõe que a Mesa Diretora aplique "afastamentos cautelares" quando entender que um parlamentar infrigiu os limites do código de ética da Casa.

— Se não tomarmos uma medida mais dura e célere com relação a esses desvios de comportamentos, amanhã poderemos estar chorando a morte inclusive de algum deputado — disse o presidente do Conselho de Ética nesta quarta.

