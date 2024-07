PSDB prepara convenção para "aclamar" Datena candidato a prefeito em SP, mas há risco de protestos

A- A+

Com o jornalista José Luiz Datena aprovado pela direção nacional da federação PSDB-Cidadania como candidato à prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024, há pouco a se decidir na convenção municipal tucana marcada para este sábado, 27 de julho, a partir das 10h, no auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp).

Uma das indefinições é em relação ao vice da chapa, que deve ser anunciado pelo próprio Datena no evento. Como mostrou o colunista do Globo Lauro Jardim, o mais cotado é o presidente do diretório municipal do PSDB na capital, o ex-senador José Aníbal, seguido do ex-vereador Mário Covas Neto, o Zuzinha, tio de Bruno Covas, prefeito paulistano que morreu em 2021.

Outro ponto de atenção é a possibilidade de protestos de uma ala dissidente de tucanos que defendiam o apoio ao prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A mobilização é organizada pelo ex-presidente do diretório municipal Fernando Alfredo, que promete reunir cerca de mil pessoas.

O anúncio feito pela direção partidária nesta sexta-feira, confirmando Datena como candidato, é uma reação a esse cenário.

Segundo o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, o estatuto prevê que a cúpula pode assumir a responsabilidade de decidir, em cidades com mais de 200 mil habitantes, quando há possibilidade de "atrito" entre os filiados.

— Foi o que eu fiz — declara Perillo. — Amanhã, vamos fazer uma festa democrática. Se tiver manifestação, vamos respeitar, afinal de contas, vivemos em uma democracia. E o próprio nome 'partido' indica que temos pensamentos diferentes. Se não fosse assim não seria 'partido', seria 'unido'.

José Aníbal, por outro lado, declarou ao Globo que filiados podem ser expulsos do partido caso se mobilizem em favor de Nunes e contra Datena, sob o argumento de que o apresentador da TV Bandeirantes já deve ser considerado "candidato tucano".

— Qualquer filiado que fizer campanha para outro candidato está fora . O cara não pode ter dupla militância. Ou se está num partido ou num outro.

O evento estava inicialmente marcado para 3 de agosto, mas foi antecipado para encerrar "especulações", conforme disse Covas Neto, que comanda a federação em São Paulo. Datena tem em seu histórico quatro desistências de última hora.

Para que isso ocorra desta vez, o partido precisará registrar a candidatura na Justiça Eleitoral. Essa etapa só é permitida após a realização da convenção, com prazo final até 15 de agosto.

Aníbal descarta qualquer reviravolta no evento deste sábado e alega que Datena será "aclamado" pelos líderes do partido.

O jornalista se filiou ao PSDB apenas em abril, depois de aparecer em eventos e sinalizar que poderia ser vice da deputada federal Tabata Amaral em uma chapa com o PSB.

O movimento foi uma aposta de Tabata para ganhar o apoio dos tucanos, mas o acerto esfriou depois que Datena se mostrou competitivo no segundo pelotão das pesquisas eleitorais em São Paulo, numericamente à frente da deputada.

