Anulação PSOL pede anulação da nomeação do ex-diretor da PRF de Bolsonaro a secretário em Santa Catarina Silvinei Vasques é acusado de ter feito uso indevido do cargo no segundo turno das eleições

A deputada federal Luciene Calvante (PSOL-SP) acionou a Procuradoria Geral da República (PGR) nesta sexta-feira (10) para solicitar a suspensão da nomeação do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo de Jair Bolsonaro, Silvinei Vasques, para o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José (SC).

Ele é acusado de ter feito uso indevido do cargo no segundo turno das eleições — ele teria dificultado o trânsito de eleitores, em favorecimento ao seu aliado.

"Vasques é investigado por suspeita de usar o cargo de Diretor da PRF para favorecer Bolsonaro nas eleições de 2022. Além de pedir votos para o ex-presidente, ele teria orientado a PRF a dificultar a circulação de eleitores no Nordeste, reduto eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), obstruindo veículos nas estradas no dia da votação por meio do aparato policial", diz a parlamentar no documento, no qual também solicita a anulação de cargos públicos de todos os envolvidos em atos extremistas nas eleições de 2022 ou no 8 de Janeiro.

A nomeação na cidade catarinense ocorre pela proximidade de Vasques com o prefeito reeleito Orvino Coelho (PSD). Ele chegou a tentar articular uma candidatura à prefeitura, mas terminou preterido pelo PL por ter ficado um ano preso.

Em vez de apoiar a candidata derrotada nas urnas, Adeliana Dal Pont, declarou apoio a Orvino e chegou a gravar para seu horário eleitoral.

— Eu sou cidadão de São José e tenho verificado uma transformação na cidade com grandes obras estruturantes. Um bom desenvolvimento e crescimento de São José é a vitória do Orvino mais uma vez — disse Vasques na televisão.

Antes mesmo de ganhar a reeleição, Orvino Coelho anunciou sua intenção de ter Vasques enquanto secretário, mas de uma pasta que seria criada, a de Projetos Especiais.

Ao ser nomeado secretário, Vasques conseguiu dobrar sua renda mensal. A aposentadoria que recebe da PRF, de R$ 18,58 mil segundo dados do portal de transparência, agora será somada ao salário bruto de R$ 18,47 mil, chegando a uma remuneração acima de R$ 37 mil por mês.

