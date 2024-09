"Quem puder vai no meu perfil": como Datena, Marçal, Nunes, Tabata, Boulos e Marina usaram o debate

A- A+

Os candidatos à prefeitura de São Paulo repetiram nesta terça-feira a estratégia de estimularem os eleitores a checarem suas redes sociais durante o debate da RedeTV/UOL.

Em meio a troca de farpas, acusações, matérias jornalísticas e propostas foram publicadas nos perfis do Instagram de cada um dos postulantes minutos após serem mencionadas no palco.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), por exemplo, publicou um trecho em que explica sua propostas de mobilidade, voltadas para a expansão da faixa azul, restrita a motocicletas, e a concessão de tarifa zero.

Em outra postagem, o candidato à reeleição também republicou o corte do momento em que menciona o suposto envolvimento do adversário Pablo Marçal (PRTB) em crimes de golpes em contas bancárias.

Acusações ao ex-coach também foram feitas pela deputada federal Tabata Amaral (PSB), convidando o público a assistir vídeos publicados por ela e que o associam a ações da facção criminosa PCC.

Já José Luiz Datena (PSDB) usou o Instagram durante o embate para republicar suas respostas a Marçal, afirmando inclusive que não responderia a novas provocações.

"Não bato em covarde duas vezes, covarde apanha uma vez só", postou.

Por sua vez, o candidato do PRTB escolheu cortes de falas em que relembra a agressão de Datena, e critica Guilherme Boulos pelo episódio do uso de linguagem neutra no hino nacional em um evento com Lula.

Ainda no Instagram, Marçal republicou uma notícia do Globo sobre o registro de violência doméstica feita pela esposa de Nunes em 2011, mencionado por ele durante o debate.

Já candidata Marina Helena (Novo) se limitou a publicar um corte de sua fala em que ela pede para Datena deixar a disputa eleitoral porque ele não teria "controle emocional".

