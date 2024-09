A- A+

ELEIÇÕES 2024 Debate 'RedeTV!/UOL' tem bate-boca entre Marçal e Ricardo Nunes Discussão, com tons de gritos, precisou ser moderado pela mediadora que advertiu os candidatos

Na segunda pergunta do debate da RedeTV!/UOL com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) protagonizaram uma forte discussão, com ambos elevando o tom e trocando gritos. A moderação precisou intervir e advertir os dois candidatos.

Marçal, que iniciou a rodada, definida por sorteio, não fez perguntas, e se negou a chamar o atual prefeito pelo nome. Durante seu tempo, o ex-coach aproveitou para atacar José Luiz Datena (PSDB), chamando-o de "orangotango" em referência ao último debate.

O atual prefeito, por sua vez, expressou sua "decepção" com a participação de Marçal na campanha eleitoral e em resposta, Marçal afirmou que só haveria um debate de alto nível se ele admitisse ter agredido sua esposa. Datena solicitou e recebeu direito de resposta. Declarou que "não repetirá a agressão" e expressou arrependimento pelo ocorrido.

Ricardo Nunes também teve direito de resposta concedido, assim como Marçal. Nesse momento, ambos levantaram a voz, levando a apresentadora a aumentar o tom para tentar acalmar os ânimos.

