SOCIAL RenovaBR fecha parceria com a Casa Zero Representantes das duas entidades visitaram a Folha de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (22), e adiantaram em primeira mão como vai funcionar o acordo

O político e economista Paulo Hartung, conselheiro de Administração do RenovaBR, escola nacional pluripartidária de formação política para lideranças que desejam disputar eleições ou fazer parte da gestão pública, visitou a Folha de Pernambuco, nesta quinta-feira (22).

Hartung, que tem um extenso currículo na vida pública, incluindo, entre outros cargos, o de governador do Espírito Santo por três mandatos, estava acompanhado do empreendedor social Fábio Silva, idealizador da Casa Zero e CEO da Rede Muda Mundo; do diretor Executivo do RenovaBR, Rodrigo Cobra; do gestor de Relacionamento Estratégico Davi Abreu e do Relações Instituições Henrique Curi.

O grupo foi recebido pelo diretor Executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; pela diretora Administrativa Mariana Costa; pela editora-chefe Leusa Santos e a editora-adjunta de política e economia Pupi Rosenthal.

A vinda da equipe do RenovaBR, que é sediado em São Paulo, ao Recife tem como finalidade mostrar à sociedade civil organizada e ao empresariado local que a escola, além da formação de líderes públicos e políticos, vem buscando aproximar-se de outras iniciativas da sociedade civil organizada de modo a melhorar as formações e dar a oportunidade cruzada de os líderes formados por eles se tornarem parceiros nos projetos da Casa Zero..

“A replicabilidade desses casos de sucesso já orientados e programados pela Casa Zero podem virar outros casos de sucessos nas atuais 13 prefeituras dos alunos RenovaBR. São mais de 140 vereadores espalhados (formados pela escola), e a gente está com uma eleição municipal agora, com 1.470 candidatos no Brasil inteiro”, destacou Hartung.

Segundo Fábio Silva, a Casa Zero, que possui hoje aproximadamente 12 mil projetos e lideranças sociais no Brasil, sempre indicou o RenovaBR, mesmo sem conhecer a escola, quando os líderes sociais da entidade demonstravam interesse em entrar para a política.

Este ano, no entanto, numa formação regional, o empreendedor social teve uma surpresa ao participar de uma formação no Recife: encontrou uns 15 líderes sociais da Casa Zero que também eram alunos do RenovaBR. Fábio nem se deu conta, mas ali já estava nascendo a parceria que se concretizaria meses depois.

“Se a gente conseguir que mais gente desse ecossistema social que tenha vocação para a política pública, seja em um mandato ou trabalhando na gestão pública, se puder motivar essa turma, já tem algo chamado propósito, senso de missão, que é muito caro. Podemos dar formação para eles”, explicou Fábio.

A ideia é conectar a plataforma de voluntariado nacional nas cidades, ajudar prefeitos, governadores, gestores públicos queiram fazer incubação e aceleração das iniciativas sociais.

Desde que foi fundado, em 2017, o RenovaBR atua em todas as eleições do Brasil. Na última, 156 alunos foram eleitos: 13 prefeitos, dois vice-prefeitos e 141 vereadores. Ao avaliar esses números, Hartung disse que são ótimos, mas é o transbordo que o agrada mais. “Muitos não eleitos foram para o setor público ou contratados por quem foi eleito.”, acrescentou o político.

Rodrigo Cobra esclareceu que, mesmo depois de eleitos ou se tornarem, por exemplo, secretários municipais ou estaduais, os egressos do RenovaBR continuam sendo avaliados.

“Para os chefes do executivo, a gente faz o acompanhamento de políticas públicas, buscando entender os destaques. Para quem está no legislativo, se teve uma propositura de lei diferenciada, como está articulando junto a outras pessoas. A gente acompanha os rankings do Congresso”, afirmou o diretor Executivo do RenovaBR.

Para exemplicar, ele cita Kayo Amado, prefeito de São Vicente (SP) e ex-aluno (alumni) do RenovaBR, que teve a gestão aprovada pelo Tribunal de Contas depois de quatro mandatos anteriores a ele terem tido as contas rejeitadas.

“Nós tivemos dois grandes ciclos de formação de gente para liderança pública no País: um foi por volta de 1964, com o país debatendo rumos e assim por diante. Depois, houve um outro momento, que esse eu já participei ativamente, que foi o processo de democratização. De lá para, cá quem deveria pegar o bastão e conduzir a formação de lideranças eram os partidos políticos”, lembrou Hartung.

Para o ex-governador, os partidos políticos têm as fundações partidárias, que são mantidas com muito dinheiro público, mas não fizeram muito. “Daí, nasce (em 2017) o RenovaBR, uma plataforma que vem para ocupar um vazio que os partidos políticos deixaram e que espero que eles reocupem mais à frente”, disse.

Os formados pela entidade neste ano estão espalhados por todas as regiões do País: 49% são oriundos do Sudeste, 23% do Nordeste, 13% do Sul, 7% do Norte e 6% do Centro-Oeste. De acordo com Rodrigo Cobra, a seleção dos alunos, no que diz respeito à região, gênero, raça etc. reproduz a proporcionalidade do IBGE. Há também uma preocupação com percentuais para representatividades específicas.

"Hoje, estamos com 917 pessoas no setor público como um todo: 177 eleitos e os outros participando da gestão pública em todos níveis”, contabilizou Cobra. Desde 2017, o RenovaBR já formou mais de 3,5 mil alunos.

