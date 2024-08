A- A+

PERNAMBUCO Ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung visita a Folha de Pernambuco Durante o encontro, o ex-governador do Espírito Santo destacou sua atuação como conselheiro de administração do Renova BR

O ex-governador do Espírito Santo e conselheiro de administração do Renova BR, Paulo Hartung, visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (22).

Paulo Hartung foi recebido pelo diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, pela diretora Administrativa do jornal, Mariana Costa; pela editora-chefe da redação, Leusa Santos, e editora adjunta de política e economia do jornal, Pupi Rosenthal, e jornalistas.

A visita contou, ainda, com a presença do empreendedor social Fábio Silva, idealizador da Casa Zero e CEO da Rede Muda Mundo.

Durante o encontro, o ex-governador do Espírito Santo destacou sua atuação como conselheiro de administração do Renova BR, escola pluripartidária, sem fins lucrativos, que forma, desde 2017, lideranças políticas e públicas, por meio de cursos.





Paulo Hartung. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“O Renova BR nasce para ocupar o vazio que os partidos deixaram. São mais de 30 mil inscritos”, afirmou Hartung.

O ex-governador do Espírito Santo também falou sobre a importância da parceria do Renova BR com a Casa Zero na formação de novos agentes políticos no setor social.

“A gente tem que projetar lideranças novas. O papel no Renova BR é esse”, destacou Hartung.





Fabio Silva. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Economista formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Paulo Hartung foi governador do Espírito Santo por três mandatos (2003-2010 e 2015-2018), senador, prefeito de Vitória (ES), deputado federal e estadual.

Atualmente, além de atuar em diversas frentes em prol da formação de novas lideranças políticas, Hartung também comanda a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais.

