Pretendente à Presidência da República, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), quer usar a Segurança Pública como sua principal bandeira, caso venha disputar a cadeira do Palácio do Planalto nas eleições de 2026. Neste sentido, Caiado anunciou, esta semana, um investimento de R$ 41,9 milhões na compra de novos equipamentos para a segurança penitenciária do Estado que comanda.

Também em ritmo de pré-campanha, bastante antecipada, diga-se de passagem, Caiado confirmou que lançará sua pré-candidatura à Presidência no próximo dia 28 de março, em Salvador, capital da Bahia.

Desde 2019, quando assumiu o Governo de Goiás, Caiado vem conseguindo reduzir o número de mortes violentas intencionais – aquelas que somam as vítimas de homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de mortes e mortes decorrentes de intervenções policiais. Segundo as estatísticas, em 2018 foram registradas 2.705 mortes, contra 1.607 em 2023.

Em um levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas, em dezembro do ano passado, as chances de Caiado para a Presidência variam entre 4,7% e 11,0% das intenções de voto. Sua melhor chance de êxito seria em uma disputa sem Bolsonaro e contra Lula, quando atinge 11,0%, ainda assim abaixo do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que alcança 15,9% nesse cenário.

Com um perfil político tradicional, aliado a uma postura mais conservadora, Caiado busca consolidar a imagem como um líder de direita, comprometido com a ordem e o progresso do país. No discurso que lançará sua pré-campanha, ele reforçará a importância de um Brasil mais descentralizado, com maior autonomia para os estados e municípios.

