Rui Costa diz que Lula mandou ministros evitarem críticas a candidatos nas campanhas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou os ministros a não criticarem nem ofenderem os adversários dos candidatos aliados nas eleições municipais, afirmou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta quinta-feira, 8.

O presidente esteve reunido com os ministros hoje para um balanço de governo. Segundo o chefe da Casa Civil, o presidente liberou os ministros a apoiarem os candidatos que quiserem, sem alinhamento partidário.

A única orientação é não direcionar ofensas aos adversários, seja de siglas alinhadas ao governo ou da oposição. O cuidado é para não evitar atritos na base.

" Ele orientou que os ministros, cada um do seu partido, que cada um tem absoluta liberdade para escolher os candidatos. Mas aconselhou que os ministros fizessem elogios aos seus candidatos e não fizessem críticas ou ofensas aos adversários, independente de ser ou não da base (...) Mesmo que não esteja falando no cargo de ministro, simboliza o governo (...) Ele não vai cobrar nenhum tipo de alinhamento partidária", informou Costa a jornalistas após a reunião.

Mais cedo, na parte da reunião que foi transmitida ao vivo, Lula havia afirmado que era necessário "cautela" para que as trocas na presidência da Câmara dos Deputados e no Senado Federal não afetem o funcionamento do governo.

No início do ano que vem, os deputados vão eleger o sucessor de Arthur Lira (PP-AL), enquanto os senadores se reunirão para definir o substituto de Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

— Temos uma Câmara que vai trocar de presidente, um Senado que vai trocar de presidente, e tudo isso tem que ter muita cautela para que não tenha nenhuma incidência no funcionamento do governo.

