ELEIÇÕES NA VENEZUELA "Seguro e inviolável": Dirceu considera Maduro "vitorioso" na Venezuela e elogia voto impresso A nota foi publicada nas redes sociais do político

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu reconheceu Nicolás Maduro como "vitorioso" nas eleições do último domingo na Venezuela.

Em nota publicada nas redes sociais, o político classificou o sistema de votação venezuelano, de voto impresso, como "seguro" e "inviolável".

Ele também comparou as alegações de fraude feitas pela oposição do país a posturas dos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump, nos Estados Unidos, quando foram derrotados.

Como uma das figuras mais influentes no PT, Dirceu afirmou que a segurança do pleito de domingo teria sido garantida pelo voto impresso e pela presença de fiscais do Conselho Nacional Eleitoral nas sessões de votação.

Apesar disso, de acordo com ele, um "discurso de desconfiança" teria sido iniciado pela oposição. Além de citar Bolsonaro e Trump, o petista citou o deputado Aécio Neves, adversário de Dilma Rousseff nas eleições de 2024.

No comunicado, ele ainda levantou suspeitas que a oposição venezuelana tem setores golpistas e "articulados com interesses norte-americanos, que apoiaram as sanções e o sequestro das reservas da Venezuela".

Veja a nota de José Dirceu públicada no Instagram

